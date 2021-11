Reprodução O condutor ficou ferido

Um motorista de um carro funerário perdeu o controle do veículo e caiu em uma representa, nesta quarta-feira (03). O acidente aconteceu em um açude entre Lago e Pombal, duas cidade localizadas no Sertão da Paraíba.

O condutor conseguiu sair do carro e chamar o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU). Ele precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Pombal. No momento do acidente, não havia caixão dentro do carro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que ajudou no resgate, o homem perdeu o controle do veículo quando voltava de um velório no Rio Grande do Norte e caiu na represa.

O veículo será removido pela empresa seguradora. O motorista teve uma fratura no tornozelo, mas está bem.