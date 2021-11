Reprodução Dupla construiu carro inspirado no desenho Os Flintstones

Dois amigos de Maringá, no Paraná, encontraram uma maneira divertida de protestar contra as recentes altas no preço da gasolina no país.

Eles construíram uma réplica do carro usado no desenho Os Flintstones, movido a tração humana, que não precisa do combustível para se locomover.

As imagens gravadas na Avenida Mandacaru, na zona norte da cidade, onde o "carro" foi posto para andar em uma ciclovia, rapidamente viralizaram nas redes sociais e na imprensa local.

No veículo, os rapazes colocaram uma placa em protesto aos preços, com o número de um PIX e os dizeres "tá cara" e "não dá mais".

Veja: