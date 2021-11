Divulgação/Alesp Carlão Pignatari

O Governador em exercício e Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Deputado Estadual Carlão Pignatari, autorizou, nesta segunda-feira (1), um total de R$ 20 milhões em novos investimentos para municípios da região de São José do Rio Preto, incluindo recursos para construção de uma usina fotovoltaica, serviços de recapeamento e obras em escolas estaduais.

Durante visitas às cidades de Votuporanga e Meridiano, ele também acompanhou os serviços de recuperação da Rodovia Péricles Bellini (SP 461) e anunciou o início de obras em oito estradas vicinais.

“Fico muito feliz por trazer boas notícias para nossa região. Entre elas, está a liberação de R$ 2 milhões para Votuporanga, para que a prefeitura faça a licitação e construa um parque de energia fotovoltaica para servir as entidades assistenciais que fazem um trabalho enorme ajudando as pessoas aqui na cidade e região”, destacou Carlão Pignatari.

A agenda teve início na SP 461, que se encontra em obras e deverá receber investimento superior a R$ 90 milhões. A recuperação das pistas abrange um trecho de 29,3 km, de Nhandeara a Votuporanga, e a previsão é de que a entrega ocorra em janeiro de 2023. A obra deve gerar cerca de 352 empregos, entre vagas diretas e indiretas, e beneficiar 118, 4 mil habitantes da região.



Logo em seguida, em Votuporanga, Carlão Pignatari a autorizou o início das obras em oito estradas vicinais da região. As rodovias cortam os municípios de Votuporanga, Parisi, Álvares Florence, Votuporanga, Gastão Vidigal, Auriflama, Magda, Valentim Gentil, Cosmorama e Américo de Campos. O investimento total estimado é de R$ 57milhões, dentro do Programa Novas Estradas Vicinais.



Os anúncios na área da Educação somam R$ 12,4 milhões e incluem a construção de escola estadual no Parque Vida Nova Votuporanga III, em Votuporanga. Também estão previstas adequações elétricas para climatização em nove escolas estaduais, além de obras de ampliação na Escola Estadual Professora Juraci Lima Lupo e nas creches municipais CEMEI Orozilia do Carmo e CEMEI Aracy Panazzol, também em Votuporanga.

O Governador em exercício também autorizou mais R$ 8 milhões em novos recursos para obras na região, a serem repassados por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Votuporanga, Valentim Gentil e Riolândia serão beneficiadas com centros de Saúde, no valor R$ 835 mil para cada município. Votuporanga ainda receberá um espaço de Multiplouso, no valor de R$ 765 mil, uma Casa da Juventude, estimada em R$ 790 mil, e mais R$ 4 milhões em convênios para obras de infraestrutura urbana, incluindo a construção de uma usina fotovoltaica e obras de recapeamento. Também foi autorizado convênio com o município de Meridiano, para obras de infraestrutura urbana no valor de R$ 500 mil.

No município de Meridiano, Carlão Pigantari inaugurou a obra de recuperação do “Parque Ecológico de Múltiplo Uso”, financiada com recursos do Fundo de Interesses Difusos (FID), gerido pela Secretaria da Justiça. O valor total do investimento é de R$ 3.499 milhões sendo R$ 531 mil de contrapartida da prefeitura. O Projeto recuperou uma área degradada de 57.413,25m², localizada na região central da cidade, de maneira a garantir a melhoria da qualidade ambiental, com a oferta de cursos e eventos de caráter educativo.

O Governo de SP também liberou recursos do Programa Especial de Melhorias (PEM) para obra no município de Gastão Vidigal. Serão investidos cerca de R$ 200 mil na construção de uma praça no Conjunto Habitacional Novo Brioso, edificado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Vale Gás e Alimento Solidário

Carlão Pignatari também entregou 350 cestas do programa Alimento Solidário, a serem distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social em Votuporanga e Meridiano. Houve ainda a entrega de voucher do programa Vale Gás para Meridiano, beneficiando mais de 1300 famílias nas duas cidades. O Vale Gás garante o auxílio financeiro para a compra de botijões de gás de cozinha e integra o programa Bolsa do Povo.

Para saber se tem direito ao benefício no valor de R$ 100 em 3 parcelas bimensais, o cidadão deve acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) e fazer a consulta utilizando o número NIS da família.