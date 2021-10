Divulgação/Barbara Moreira/Alesp Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo formaliza, nesta terça-feira, dia 5 de outubro, uma nova doação ao Fundo Social de Solidariedade. A estimativa é arrecadar em leilão pelo menos R$ 2,1 milhões para ações assistenciais a famílias carentes do Estado.

A Alesp já doou, em junho deste ano, 150 mil cestas básicas — a maior doação registrada pelo Fundo Social de Solidariedade até então.

Estarão presentes no evento a presidente de Honra do Fundo e primeira-dama do Estado, Bia Doria, o presidente do Parlamento, deputado Carlão Pignatari; do 1º secretário, deputado Luiz Fernando; do 2º secretário, deputado Rogério Nogueira; e demais parlamentares.

SERVIÇO