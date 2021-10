Reprodução Livros possuem rótulos de "Leia-me" e "Me esqueça por aí" para que a leitura seja compartilhada





Para celebrar o Dia Nacional do Livro, o Metrô de São Paulo está distribuindo, desde ontem (28), livros para os passageiros que passarem pelas estações Artur Alvim e Tatuapé, na zona leste da capital paulista. As duas estações ficam na linha 3-vermelha do Metrô.

Segundo o Metrô, serão distribuídos dois mil livros em cada uma das estações, destinados a todos os públicos, inclusive livros em braile para pessoas com deficiência visual.O objetivo da ação é incentivar a leitura.

Em todos os exemplares há uma tarja na capa com a inscrição "Leia-me" e "Me esqueça por aí", para que os livros circulem e passem para outras pessoas. A ação é parte do projeto Viajando na Leitura, da Secretaria Especial da Cultura.