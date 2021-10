Reprodução/Brasil Urgente Manifestação na Avenida do Estado

Um grupo que se protestava contra uma reintegração de posse interrompeu o trânsito em parte da Avenida do Estado, na zona sul. Os manifestantes ergueram uma barricada de fogo feita com pedaços de madeira no trecho que corta o bairro do Ipiranga.

O local é o mesmo onde há uma semana ocorreu uma outra manifestação e entraram em confronto com a Polícia Militar. Segundo o Brasil Urgente eles atiraram pedras nos agentes.

As cerca de 400 pessoas que moram na ocupação reivindicam assistência por parte do poder público. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha no local. Segundo a CET, o sentido interditado acumula 2,3 km de congestionamento.