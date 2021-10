Roberto Parizotti/FotosPublicas Chuva e frio em São Paulo

O dia permanece nublado e chuvoso nesta quinta-feira (28), em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas divulgou que a mínima será de 17°C e a máxima de 22°C.

Ao decorrer do dia, as chuvas ficarão mais intensas, podendo causar alagamentos. A umidade do ar na capital paulista oscila entre 60% e 95%.