Reprodução Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, no Mato Grosso

Um homem de 31 anos morreu na manhã de quarta-feira (27) depois de passar três dias internado por se engasgar com um pedaço de carne, em Três Lagoas (MS). Após o incidente, ele teve uma parada cardiorrespiratória na madrugada de sábado.

Gledisson Pires Ferreira passou por diversos procedimentos médicos. No dia do incidente, com quadro de parada cardiorrespiratória, ele teve o pedaço de carne retirado, recebeu 30 minutos de reanimação, teve os sinais vitais recuperados, foi sedado e conduzido o à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital.

Ontem, porém, teve nova parada cardiorrespiratória, que evoluiu para morte encefálica. Logo depois, a morte foi constatada.