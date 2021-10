Pixabay Cartórios permitem o reconhecimento de firma pela internet

O Colégio Notarial do Brasil lançou no último dia 18 um serviço que promete facilitar a vida dos brasileiros. Agora, o reconhecimento de firma por autenticidade, antes feito só presencialmente, está disponível pela internet.

Para conseguir fazer o procedimento, é preciso ter firma aberta no cartório escolhido, e ter emitido assinatura digital - que não tem custo, no mesmo tabelionato.

Como é feito

Para realizar o reconhecimento de firma por autenticidade online, o cidadão deve escolher um Cartório de Notas na relação disponível em www.e-notariado.org.br, e as partes envolvidas devem assinar o documento original e enviá-lo à unidade pelo correio ou presencialmente.

Em seguida, o Tabelião agenda uma videoconferência para confirmar a identidade e capacidade civil do solicitante. Em seguida, o cidadão assina um termo de validação eletronicamente, e a firma autêntica do documento original é reconhecida.

O Cartório então disponibiliza o documento para retirada ou para que seja entregue ao destinatário.

Por enquanto, apenas o reconhecimento de firma por autenticidade, onde o cidadão vai presencialmente ao Cartório assinar o documento diante de um Tabelião pode ser feito virtualmente.

O reconhecimento por semelhança, feito nos Cartórios, onde a assinatura é confrontada com a depositada na ficha de firma armazenada no local permanece sendo feito apenas de forma física. Em 2022, o Colégio Notarial do Brasil planeja lançar uma nova modalidade, o reconhecimento de assinatura eletrônica.