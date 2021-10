Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

O clima chuvoso e nublado continua nesta terça-feira (26).O tempo mais ameno e fechado deve permanecer ao longo dessa semana em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 14ºC e a máxima de 24ºC.

Leia também Mulher encontra batata inteira em embalagem chips

As aparições do sol devem ser breves e não devem influenciar na temperatura. Ainda, há possibilidade de garoa e chuva moderada no fim do dia. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 50% e 95%.