Roberto Parizotti/FotosPublicas SP

O dia começa nublado e chuvoso nesta segunda-feira (25), em São Paulo. O portal de meteorologia Climatempo divulgou que a mínima será de 15°C e a máxima de 20°C.

Ao decorrer do dia, o sol aparece entre as nuvens elevando sutilmente a temperatura. Volta a chover no início da noite. A umidade do ar na capital paulista oscila entre 40% e 82%.