O mecânico Carlos Eduardo Dias, 44 anos, evangelizador na igreja Novo Israel, em São Roque, morreu na noite de sábado enquanto participava de um culto para casais. Após falar no púlpito da igreja, ele passou mal, desmaiou, mas não resistiu. Apenas uma hora depois, o pai do líder evangélico, João Silva Dias, de 68 anos, sofreu um infarto ao saber da morte do filho e também foi a óbito.

Carlos Eduardo chegou a ser levado à Santa Casa da Cidade. Ele recebeu manobras de reanimação, mas não resistiu à parada cardíaca.



"No sábado ele estava muito feliz. Estávamos participando da formatura de casais da igreja e ele se emocionou bastante. Ele era uma pessoa muito ansiosa e emotiva", disse a esposa Elisabeth Alves Vieira Dias ao UOL .

Seu pai, ao saber da condição do filho, foi ao hospital onde ele estava. Abalado após a notícia da morte, foi orientado a voltar para casa, mas, no caminho, passou mal. Foi conduzido de volta à Santa Casa, mas teve uma parada cardíaca e faleceu.

Os corpos de Eduardo e João foram enterrados em um cemitério de Mairinque (SP) no domingo (24). A igreja postou uma nota de pesar nas redes sociais.