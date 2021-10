Reprodução Mulher derrubou desconhecia com o bumbum em rua de Manaus

Viralizou nas redes sociais nesta semana um vídeo de câmera de segurança numa rua de Manaus que mostra uma mulher derrubando outra no chão. O que mais impressionou internautas foi a forma como ela fez isso, usando o bumbum para lhe dar um golpe, sem qualquer motivo aparente. O susto foi tanto que a vítima acabou caindo na entrada de uma loja.

No momento em que a mulher se aproxima rapidamente da pedestre, que andava na direção de onde fica a câmera de vigilância, ela parecia agir com o propósito de atingi-la, mas não se sabe qual teria sido sua motivação.

Segundo o portal de notícias local "Em tempo", a situação aconteceu no último sábado, no centro da capital amazonense — e pessoa empurrada não se feriu.

Usuários do Facebook manifestaram seu espanto com a atitude da agressora por meio de comentários em publicações com as imagens.

"Já não basta torcer pra se livrar de assalto, tomar cuidado pra não ser atropelado, etc...etc... Agora tem que ficar atento com as bundadas minha nossa", afirmou uma pessoa.

"O mundo está uma loucura", resumiu um internauta, usando um emoji de risada no final do post.

"Esse é o famoso ataque tanajura", brincou mais um.

"Não sei como eu consegui viver até hoje sem uma informação dessa", declarou outro.