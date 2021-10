Roberto Parizotti/FotosPublicas Chuva e frio em São Paulo

Céu com muitas nuvens e garoa isolada marcam a previsão desta quinta-feira (21), em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas divulgou que a mínima será de 13°C e a máxima de 18°C.

No decorrer do dia, as nuvens devem se dissipar levemente, proporcionando a elevação da temperatura. A umidade do ar na capital paulista oscila entre 60% e 95%.