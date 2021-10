Reprodução PMs agredindo homem negro rendido em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo

Dois policiais militares de São Paulo chutaram e pisaram em um homem negro rendido na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. As agressões ocorreram em 8 de outubro e foram divulgadas nas redes sociais uma semana depois, nesta sexta-feira (15). A corporação informou que apura o caso.

As imagens mostram o homem sentado no chão e cercado pelos dois agentes. A vítima está com um capacete na cabeça e primeiro recebe um chute. Depois um dos policiais puxa o homem pela cabeça e ele se deita no solo. Na sequência, a vítima é pisada pelo policial.

Polícia Militar em ação em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. pic.twitter.com/HsCt3s4iIt — Kaique Dalapola (@KaiqueDalapola) October 15, 2021

Logo depois um segundo agente aparece na cena. Ele já chega chutando a vítima e pisa duas vezes no homem rendido. E então volta a chutar mais três vezes.

A Polícia Militar de São Paulo informou que apura o caso. No entanto, os nomes dos agentes envolvidos não foram revelados. De acordo com a corporação, a vítima havia tentado fugir em uma moto com restrição judicial para circulação. O veículo foi apreendido e recolhido ao pátio da PM.

A corporação também informou que iniciou "diligências para apuração das agressões mostradas no vídeo para, dessa forma, tomar as medidas jurídicas penal-militares pertinentes". Os policiais envolvidos foram identificados, afastados das atividades operacionais e respondem a um inquérito policial militar.

"A Polícia Militar lamenta e repudia tais atos e reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta", diz a nota da PM.