Reprodução/ ABC do ABC Prefeitura de São Caetano do Sul





A Ordem de Serviço para a implantação de um novo sistema de Wi-Fi nas escolas municipais de São Caetano do Sul, em São Paulo, será assinada nesta terça-feira (5). O prefeito Tite Campanella vai realizar o ato às 10h30, no Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra Zilda Arns (Cecape).



De acordo com a gestão municipal, o novo sistema de acesso à internet sem fio vai beneficiar todas as unidades da Secretaria de Educação, o que inclui não só escolas, mas também bibliotecas, Escola de Idiomas e Centro de Formação de Profissionais da Educação.



Ao todo, serão 990 pontos de acesso à rede, com a promessa de garantir 100% de cobertura do sinal nas salas de aula e áreas comuns dos estabelecimentos de ensino. A Prefeitura de São Caetano do Sul ressalta que o novo sistema, Wi-Fi 6, é considerado revolucionário, com maior velocidade, estabilidade e densidade de conexão a alunos, professores e profissionais do setor.





O investimento para a instalação é de R$ 9,2 milhões. A empresa responsável pela instalação é a vencedora do edital, que também assumirá o suporte total da solução por 24 meses.