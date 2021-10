Divulgação Hang

Apoiador convicto do presidente Jair Bolsonaro, o empresário Luciano Hang se prepara para disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina já nas próximas eleições, marcadas para 2022. A informação foi divulgada por Igor Gadelha, do Metrópoles.

Caso seja confirmada, a candidatura mostra uma mudança de postura do empresário, que negou sempre a possibilidade. Na última semana, porém, Hang teria admitido a aliados que está “avaliando” o cenário.

Visto como nome de consenso, a candidatura é defendida por Bolsonaristas, entre eles, nomes fortes como a deputada federal Caroline de Toni (PSL-SC) e o senador Jorginho Mello (PL-SC), que tentará o governo daquele estado.

Na última semana, Luciano Hang prestou seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia do Senado. Na ocasião, ele afirmou que não conhece e não faz parte de um suposto gabinete paralelo (formado por pessoas que teriam aconselhado o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia) e negou ter financiado esquemas de fake news.

Ainda em sua fala, o depoente, investigado por disseminar notícias falsas, disse que deseja apenas exercer seu direito de “liberdade de expressão”.