Instagram Washington

A Covid-19 segue devastando famílias nos Estados Unidos, que superaram as 700 mil mortes na sexta-feira, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Para se ter uma ideia da gravidade, o número é equivalente à população da cidade de Washington, onde centenas de milhares de bandeiras brancas foram colocadas em um gramado do National Mall, próximo à Casa Branca, em homenagem às vítimas.

Para piorar, o indicador aponta para uma média de mais de 1.000 mortes por dia no pais. Em termos absolutos, os Estados Unidos somam 700.258 mortes, o número mais elevado do mundo. O Brasil é o segundo, com mais de 596.000 óbitos. Índia (mais de 488.000) e México (277.000) completam a triste estatística.

Nos EUA, a variante delta segue sendo a principal responsável por grande parte das mortes, que seguem ocorrendo diante da rejeição de parte da população em se vacinar. Até agora, somente 64% da população americana, ou seja, 215 milhões de pessoas, recebeu ao menos uma dose da vacina.

Ao todo, cerca de 4,8 milhões de pessoas morreram no mundo por conta do vírus.