Roberto Parizotti/FotosPublicas Dia chuvoso em São Paulo

Os primeiros dias de outubro serão marcados por fortes temporais com raios e chuvas na região Sul e em dois estados da região Sudeste do país. A previsão para a primeira semana do mês, segundo o Climatempo, é de pancadas de chuvas e tempo abafado em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na parte Sul do Brasil, devido a uma frente fria que chega nesta sexta-feira (01), os estados de Santa Catarina e Paraná tem risco de tempestades com granizo. Já no Rio Grande do Sul, a frente fria deixou o tempo bem úmido, com índices pluviométricos de 35mm a 55mm em todas as cidades.

Região Sudeste

Em São Paulo, o risco para temporais nesta sexta é alto principalmente no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, extremo sul do estado e nas áreas fluminenses próximas ao sul de Minas Gerais.

No fim de semana, grande parte da cidade de São Paulo pode ter chuva forte e volumosa a qualquer momento do dia na metade leste do estado, o que inclui a capital e o litoral. Nas demais áreas do estado e também no Rio de Janeiro, o tempo ainda fica bastante abafado e com períodos de sol ao longo do dia, mas ainda sim, com risco de chuva moderada.

Segundo o Climatempo, a mínima para São Paulo é de 16ºC e a máxima fica entre 25ºC e 28ºC neste fim de semana. No Rio de Janeiro, a mínima é de 20ºC e a máxima em torno de 30ºC.

Região Sul

Leia Também

Até domingo (03), está previsto a formação de um intenso ciclone extratropical que deve aumentar a chuva, provocar ventos fortes e agitação marítima na região Sul do Brasil.

Além dos temporais, o ciclone extratropical pode provocar ventos que podem chegar aos 60 km/h ao longo dos próximos dias. As fortes rajadas de vento podem atingir até a região Sudeste, chegando para áreas da Zona da Mata Mineira e oeste de Minas com rajadas em torno dos 75 km/h.

Também por conta do ciclone, a semana começa com mar bastante agitado e ondas em torno dos 2,5 metros.

Segundo o site Climatempo, a mínima é de 12ºC e a máxima de 19ºC neste fim de semana em Santa Catarina. No Paraná, a mínima é de 20ºC e máxima de 34ºC. E no Rio Grande do Sul, as temperaturas ficam em torno de 12ºC e 18ºC.