Reprodução/Alesp Fundador do PT, Carlos Neder morre de Covid-19 em São Paulo

Carlos Neder, médico, fundador do PT e ex-deputado estadual em São Paulo, faleceu durante a tarde deste sábado (25) em decorrência do novo coronavírus . O petista encontrava-se internado em uma unidado do hospital São Camilo, em São Paulo, dsde o dia 8 de agosto.

O Coletivo Cidadania Ativa, grupo do qual Neder era integrante, emitiu uma nota oficial comunicando seu falecimento. A associação afirmou que o ex-parlamentar "trilhou um caminho de lutas e sonhos" e "deixou seu legado na história do Estado de São Paulo, defendendo a educação, a ciência e a reforma agrária popular".

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Carlos vaio a São Paulo em 1970 e cursou medicina na Universidade de São Paulo (USP), em 1973. Formado em 1979, o militante foi convidado pela então prefeita, Luiza Erundina, para ser chefe de gabinete (1989-1990) e assumiu, posteriormente, o cargo de secretário de saúde (1990-1992).





Eleito vereador pela primeira vez em 1996, Neder seguiu na carreira política e exerceu quatro mandatos na Câmara Municipal. Em 2005, o petista assumiu pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), ainda na condição de suplente, e conseguiu sua reeleição para um terceiro mandato na legislatura de 2015-2018.