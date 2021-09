Alan Santos/ PR Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro fará um teste de Covid-19 neste final de semana. Depois de voltar de viagem aos Estados Unidos, ele permanece em isolamento no Palácio da Alvorada, obedecendo a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



O teste do tipo RT-PCR será realizado entre este sábado (25) e domingo, de acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto enviadas à CNN.

Três integrantes da comitiva do presidente que estiveram na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2).

São eles Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e um diplomata. Queiroga permanece isolado em um hotel em Nova York.