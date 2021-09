Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

O tempo começa nublado e frio nesta sexta-feira (24), em São Paulo. No entanto, ainda pela manhã, o sol passa a predominar na cidade e eleva as temperaturas. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 11ºC e a máxima de 25ºC.

Apesar da sensação de frio no começo do dia, não há previsão de chuva para esta sexta. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 40% e 95%.