Reprodução Em foto, noivo aparece usando camiseta e bermuda

Uma foto viralizou ao ser publicada na rede social Reddit, o motivo é a roupa inustitada que um noivo usou durante sua própria cerimônia de casamento. Na imagem, é possível o homem ao lado da noiva que está usando um vestido branco clássico.

A cerimônia parece acontecer em um casa e tem comidas temáticas do Pikachu sobre a mesa. O noivo, que está vestido com uma bermuda e camiseta preta, aparece ao lado de sua esposa cortando o bolo com uma espada.

Nos comentários da publicação, os usuários critiraram duramente a roupa do rapaz. "Parece literalmente que ele saiu do porão de sua mãe, onde estava jogando World of Warcraft para cortar o bolo", disse um deles.

Em outro comentário, uma mulher escreve: "Por que está parecendo que você nem tomou banho, enquanto sua noiva deu tudo de si? Eu consigo imaginar os pais dela atrás da foto se remoendo por dentro".