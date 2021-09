Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Queiroga cumprirá quarentena em hotel com diárias de até R$ 10,5 mil

Após ser diagnosticado com Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , terá de cumprir um período de 14 dias de quarentena nos Estados Unidos. O cardiologista, que integrava a comitiva presidencial que participou da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), permanecerá hospedado no hotel de luxo InterContinental New York Barclay, em Manhattan, em Nova York. As diárias de hospedagem no local podem chegar a R$ 10,5 mil.



Com um padrão de atendimento de cinco estrelas, o quarto mais caro do Barclay custa US$ 2.005 por dia hospedado. No valor, está incluso uma suíte executiva que possui piso aquecido no banheiro de mármore, uma banheira e sala de estar separada do quarto. A vista é considerada uma das melhores do centro da cidade.

O quarto mais em conta é oferecido pelo hotal por US$ 448, ou R$ 2.361, e possui apenas uma cama queen-size, com superfícies de mármore polido e um guarda-roupas. Nas paredes, obras de arte da Escola do Rio Hudson.





Queiroga comunicou o diagnóstico da doença em suas redes sociais e afirmou que permanecerá "em quarentena nos EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária".