Reprodução Macaco-prego faz 'selfies' no Ceará após invadir câmeras de segurança

Câmeras de segurança de um sítio localizado na cidade de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, no Ceará , flagraram a invasão de um macaco-prego que, aproveitou a situação, para fazer algumas 'selfies'. Após perceber a presença das câmeras, o animal girou o objeto até o mesmo cair no chão. As informações são do portal G1.

Evandro Muniz, técnico em refrigeração e morador do sítio, revelou que o primata já 'roubou' uma câmera e tentou quebrar o item com um coco.

"Ele roubou uma das câmeras de segurança. Ele arrancou e sumiu com ela. E quando a gente chama, ele fica aparecendo para nós [...] o macaco está há dias quebrando tudo aqui em casa e roubando tudo. Hoje, veio na lavanderia e roubou produtos de limpeza e espalhou pelo quintal todo", revelou o proprietário do local.

Outros munícipes relatam que o macaco quebra casos de plantas, aparelhos de rádios, derruba baldes e destelha os decks dos sítios. Mesmo assim, o animal é considerado bem-vindo no local.





Robério Freire Filho, biólogo, ressalta que este é "um animal muito inteligente, ele tem o cérebro bem grande para o tamanho dele. É conhecido por usar ferramentas para quebrar coco. Eles também usam outras ferramentas para conseguir capturar formigas, cupim, mel, então é um animal que está sempre em busca de recurso natural".