Reprodução Hulkinho do tráfico, preso pela polícia do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem conhecido como "Hulkinho do tráfico", acusado de traficar cocaína e ecstasy em festas e fazer 'venda casada' de drogas nos programas sexuais. Jean Ferreira Leal, 27 anos, foi detido durante operação deflagrada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (22/9).

Segundo as investigações, o "Hulkinho do tráfico" oferecias porções de cocaína e drogas sintéticas aos usuários durante durante os encontros. Ele também vendia entorpecentes para clientes cativos em bares do Plano Piloto.

No momento da prisão, ele estava próximo a uma padaria vendendo porções de cocaína “escama de peixe” (droga com alto teor de pureza). Ao avistar os policiais, o traficante jogou mesas e cadeiras sobre as equipes e tentou fugir e se livrar das porções de drogas que carregava, mas foi alcançado e as drogas foram apreendidas.

Testemunhas confirmam que Jean Ferreira Leal vendia drogas em festas e bares da cidade. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará recolhido na carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE).