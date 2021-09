Reprodução Vento forte atinge Praia Vermelha, no Rio

Uma mudança no tempo provocou fortes ventanias no litoral brasileiro. Até o momento, o Rio de Janeiro é o estado mais afetado. Durante a tarde de hoje (21), a ponte Rio-Niterói ficou interditada por 30 minutos devido aos fortes ventos na região.

Tempo vira no Rio de Janeiro, com vento de 72,7 KM/H no Santos Dumont. Olha essa imagem do Cristo Redentor!!!! pic.twitter.com/FhE2z6KQJm — Marcus Lacerda 😷💉💉 (@mvlacerda) September 21, 2021

Mais vídeos da ventania forte aqui na Praia Vermelha. Coisa de louco 😳 pic.twitter.com/GdKr0bSQTn — Wesley Ramon (@_ramonwesley) September 21, 2021

De acordo com o Centro de Operações do Rio, os ventos variavaram em 52 km/h a 76 km/h. Além da ponte, outros locais no estado registraram queda de fios e árvores. Em vídeo publicado no Twitter, é possível ver a forte ventania no Cristo Redentor e na Praia Vermelha:









Devido ao vento, trens da SuperVia também ficaram enterditados temporariamente entre Japeri, Santa Cruz (interligado ao Deodoro), Belford Roxo e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim.

Em outros registro, é possível ver o momento em que a estrutura da escola CAIC Theophilo de Souza Pinto, no Complexo do Alemão, é derrubada:

Vento derruba estrutura da escola estadual CAIC Theophilo de Souza Pinto no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/nM04frfpyV — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) September 21, 2021

Segundo a Marinha, ondas de 2,5 a 3,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, os ventos poderão chegar a 75 km/h e ocasionar agitações no mar, as ondas poderão atingir 5 metros de altura. O aviso emitido também se estende ao litoral da Bahia.