Reprodução: iG Minas Gerais Algumas regiões do Brasil podem ter aumento no volume de chuvas

O fenômeno La Niña pode provocar a irregularidade no volume das chuvas em algumas regiões do país nesta primavera, afirmou o Inmet. Segundo o Instituto, a probabilidade de ocorrência do fenômeno, que deve ter curta duração e baixa intensidade, está acima dos 70%.

"Caso ocorra, a tendência é que tenhamos chuvas abaixo da média na região Sul e ligeiramente acima da média na parte Sudeste e central do Brasil", disse Márcia Seabra, coordenadora de meteorologia aplicada do Inmet.

O La Niña consiste na diminuição da temperatura da superfície da água vinda do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental, resultando em diversas mudanças no clima e na temperatura, além da orientação das chuvas, em todo mundo.

Os meses de outubro e dezembro serão de irregularidade na precipitação no centro-norte. Em novembro, segundo Marcia, a situação pode se estabilizar.

Na região Sul, no sul do Mato Grosso e em São Paulo, a tendência é de que chova menos que o normal entre outubro e novembro. Em dezembro, no entanto, o instituto prevê uma normalização.

Na faixa norte do país, as temperaturas nesse período devem se manter dentro dos padrões considerados normais. Em Minas Gerais, no Espírito Santo e na Bahia, porém, os termômetros devem registrar índices um pouco menores do que o habitual.