Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brada, e divulgada nesta quinta-feira (16), expõe o cenário eleitoral para as eleições ao governo do Estado de São Paulo. Nela, dois possíveis candidatos aparecem empatados tencicamente: Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB). As informações são do jornlaista Fábio Zanini.

Com 20,7%, o ex-prefeito de São Paulo lidera as intenções de voto para comandar o Palácio dos Bandeirantes. O ex-vice-governador paulista, Márcio França (PSB), aparece na segunda colocação e teria 17,6% dos votos válidos.

O ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) obteve 10 pontos percentuais na disputa, empatado com Geraldo Alckmin, que possui 9,8%. O candidato do atual governador João Doria (PSDB), Rodrigo Garcia (PSDB) deve assumir o cargo e disputar a reeleição, mas hoje o tucano teria apenas 1,3% dos votos.

Maurício Juvenal, comandante do Instituto Brada, é ex-assessor de França. Sua empresa teve pesquisas barradas pela Justiça Eleitoral no último ano por suposto viés em favor de Márcio. Posteriormente, elas foram liberadas.





"A Badra mantém boas relações com boa parte da classe política brasileira e trabalha com absoluta seriedade. Recebeu aliás, do Instituto Pindograma, que avaliou o nível de acerto de centenas de institutos de pesquisa na última eleição, a mesma nota B+ que o Datafolha", ressalta Juvenal.