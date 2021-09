Reprodução A lista fazia parte de uma atividade escolar

Uma foto viralizou nas redes sociais durante a tarde de ontem (14), a razão do sucesso é seu conteúdo inusitado e um tanto cômico. A imagem mostra uma lista com as respostas dos alunos do Infantil 5 de uma escola particular em Belo Horizonte. Todos eles responderam a mesma pergunta: qual é o seu sonho?



O resultado é um compilado dos desejos mais inusitados, como ser um dinossauro, ir em um Spa com as amigas, ter um carro dourado de três andares, ser um blayblade profissional e tantos outros:

Quem é você na lista dos sonhos das crianças? pic.twitter.com/AtFclZAqRu — FÃ DE VACINA (@marigraciolli) September 14, 2021









Várias pessoas reagiram a resposta dos alunos, o que resultou em comentários tão engraçados quanto. Em resposta ao sonho de Heitor de ser um dinossauro, Victor avisa que a espécie já está em extinção:

Alguém avisa ao Heitor J. que a espécie que ele quer ser já foi extinta pic.twitter.com/RTrdNl16tR — 🆅🅸🅲🆃🅾🆁 (@Victorludmiller) September 14, 2021

Outros comentam que a Amanda foi a única que compreendeu o sentido da vida ao desejar ser rica:

Amanda é a única criança que entendeu a vida — gabriel (@casadoviralata) September 14, 2021