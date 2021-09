Reprodução / Freepik / Imagem ilustrativa Pais são presos por vender filha de 11 anos. comprador também foi detido

Um casal foi preso pela Polícia Civil do Maranhão (PCMA) sob acusação de vender a própria filha de 11 anos por três garrafas de cerveja. O caso aconteceu no município de Piheiros (MA). As informações são do Metrópoles .

A polícia diz que, após ser vendida, a criança ainda chegou a fugir da casa de seu "comprador" e retornado à residência dos pais, que negaram dar abrigo a ela. Eles disseram que ficariam mal falados pelo fato de a filha não ser mais virgem.

Após investigação da Delegacia Especial da Mulher de Pinheiros, a dupla foi detida. O homem que 'comprou' a menina também foi preso. Eles foram enquadrados por estupro de vulnerável e recolhidos à Unidade Prisional de Ressocialização de Pinheiros.

A menor está sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que adotou medidas de proteção a sua integridade.