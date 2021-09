Afonso Braga/Câmara Municipal de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, participará de seminário para discutir aplicação do Marco Legal do Saneamento

A cidade de São Paulo promoverá um evento na próxima quarta-feira (08) que visa discutir a aplicação do novo Marco Legal do Saneamento Básico no país. O seminário terá início as 10h30 e terá a participação do prefeito Ricardo Nunes (MDB) .

A reunião, organizada pela Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas (Seclima), busca examinar as importâncias, responsabilidades e aplicabilidades da Lei nº 14.026 - referente ao Marco do Saneamento.

Entre suas inovações legais, destacam-se a obrigatoriedade, para as cidades que não possuem recursos arrecadados para a administração de recursos sólidos nas cidades, em executar a medida para que as prefeituras possam custear este serviço.





O evento ocorrerá da seguinte maneira:

10:30h - Abertura do evento peloPrefeito Ricardo Nunes.

10:40h - Introdução pelo Secretário Executivo de Mudanças Climáticas, Antonio Fernando Pinheiro Pedro, e pelo Diretor Presidente da Agência SP Regula, Ricardo Torres.

10:50h - Desembargador Nogueira Diefenthäler, TJSP.

11:05h - Secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão.

11:20h - Procurador de Justiça José Eduardo Ismael Lutti, MPSP.

11:30h - Deputado Federal Arnaldo Jardim - Relator do PL da Política Nacional de Resíduos Sólidos;

11:40h - Head de Sustentabilidade Leonardo Dutra, Consultoria Ernst & Young.

11:50h - Professor Rubens Naves, PUC SP