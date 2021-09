Reprodução/redes sociais Internautas tiram sarro de Nelson Piquet como piloto de Jair Bolsonaro

Nelson Piquet, tricampeão mundial de Formula 1, surpreendeu ao surgir como piloto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no ato em apoio ao governo federal nesta terça-feira (07) . A internet, porém, não perdoou o piloto. Confira as reações dos internautas:

Após pilotar os pés de bode Brabham, Lotus e Benneton, Nelson Piquet se despede da carreira pilotando o Rachadinha Móvel, último degrau de uma decadência sem bandeirada — frozen margarita (@willmummy) September 7, 2021





Antes de sair com Bolsonaro em um Rolls-Royce presidencial, Piquet brincou e disse que sua habilitação encontrava-se vencida. O piloto conduziu Jair em um curto trecho na saída do Palácio do Planalto em seus compromissos de solenidade neste Dia da Independência na capital federal

Nelson Piquet virou uber? — Oscar Filho (@OscarFilho) September 7, 2021





"Eu já vi Piquet pilotando um carro com 400 cavalos, mas com 1 burro é a primeira vez." @palmeriodoria pic.twitter.com/9Cs5pD75iC — Marco Santo (@macsanto787) September 7, 2021





Nelson Piquet motorista de miliciano, que morte horrível #TVBrasilno7 — Vigiar & Punir Salgados (@paulificante) September 7, 2021





que vergonha pro automobilismo brasileiro vê o Nelson Piquet conduzindo o carro de um presidente negacionista. #ForaBolsonaroGenocida — Sarah Andrade (@andradesarah22) September 7, 2021









Após a chegada nos protestos, Bolsonaro ressaltou que não continuará "aceitando que uma pessoa específica da região dos Três Poderes continue barbarizando a nossa população" e também alegou que o país não pode mais aceitar prisões políticas.