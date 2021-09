Reprodução Leonardo continua desaparecido desde domingo, 22

Militares do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã desta segunda-feira, dia 6, as buscas pelo empresário Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos. Ele estava em um barco com a ex-mulher, a corretora de imóveis Cristiane Nogueira da Silva, de 48. O corpo dela ja foi encontrado e identificado pela família . A procura por Leonardo é feita com o auxílio de embarcações e motos aquáticas. A varredura teve início em Conceição de Jacareí e seguiu em direção a Mangaratiba e Restinga da Marambaia, onde estava o cadáver de Cristiane, encontrado no último dia 31.

Na última quinta-feira, dia 2, uma boia foi encontrada pela Capitania do Portos , também na Restinga de Marambaia. A confirmação de que o objeto resgatado pertence à traineira onde estava o casal foi feita pelo delegado Vilson de Almeida Silva, da 166ª DP (Angra dos Reis).

"A Capitania dos Portos nos informou que a inscrição que está na boia era o antigo nome da embarcação desaparecida e que foi usada pelo casal. Isso aumenta muito os indícios de um naufrágio. Vamos continuar investigando para saber o que aconteceu", disse o delegado, na ocasião.

O casal viveu junto por dois anos e estava separado por um período igual. Segundo a família da corretora, eles ensaiavam uma reconciliação e passavam um fim de semana em uma casa na Ilha Grande. Em 22 de agosto, dia do desaparecimento, os dois saíram no barco para assistir o pôr do sol, na localidade conhecida como Lagoa Verde.

A polícia obteve imagens de câmeras de segurança da área externa da casa onde estavam Leonardo e Cristiane pouco antes de saírem para um passeio no mar. As gravações mostram o momento em que o casal deixa o imóvel, pouco depois das 17h do dia 22 de agosto. A filmagem mostra Leonardo deixando a casa primeiro. Cristiane vem em seguida e deixa o local após trancar uma porta. Os dois caminham em direção ao mar.

Segundo os depoimentos colhidos pela polícia, o casal usou um barco emprestado para o passeio. A embarcação já havia pertencido a Leonardo. Ele tinha conhecimento de navegação e pilotava a traineira que segue desaparecida.

Uma janela compatível com a da embarcação também foi localizada. Ela estava boiando e foi encontrada por um pescador, aumentando ainda mais o mistério. Como a perícia não encontrou sinais de violênca no corpo de Cristiane, a Polícia Civil suspeita que o barco onde estava o casal tenha tenha afundado. A embarcação não foi encontrada nas buscas feitas ao longo das últimas semanas. De acordo com o delegado, a localização do barco será fundamental para esclarecer o caso:



"Enquanto não encontrarmos o barco, não descartamos nada. Mas há indícios de naufrágio".