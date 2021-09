Reprodução ONU mostra preocupação com ameaças constantes contra o Supremo

A alta cúpula dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) revelou estar preocupada com as constantes ameaças direcionadas ao Supremo Tirbunal Federal (STF) no Brasil. O órgão mundial reiterou, também, que passou a "acompanhar de perto" a situação política no país após as convocações dos manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) . As informações são do jornalista Jamil Chade.

A entidade reiterou a "importância de proteger o direito à liberdade de reunião pacífica, bem como suas preocupações com casos de discurso de ódio contra povos indígenas e ameaças contra instituições como o Supremo Tribunal Federal".

O posicionamento da ONU coincide com a divulgação de uma nota, assinada por ex-presidente e parlamentares de 26 países diferentes, em que os signatários denunciam a ameaça democrática e a possibilidade de "insurgência" nos atos antidemocráticos.

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) - colegiado formado por 11 representantes da sociedade civil e 11 do poder público - já havia solicitado ações da ONU durante a últma semana.

O órgão atesta que, "além de ameaçarem que não haverá eleições presidenciais em 2022, ao passo em que se aproxima a data comemorativa da Independência do Brasil, 7 de setembro, setores antidemocráticos amparados pelo presidente da República têm propagado ameaças de um golpe de Estado."





"Por esse motivo, à medida que crescem em intensidade e magnitude as ameaças de um golpe em 7 de setembro, o CNDH dirige-se ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos solicitando que sejam designados observadores externos, especialmente às cidades de Brasília e de São Paulo, para relatar violações aos direitos humanos dos que defendem a democracia brasileira", finalizou.