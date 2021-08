Governo do Estado de São Paulo Governador João Doria durante lançamento do projeto Casa da Mulher em São Paulo

Nesta segunda-feira (23), o governador João Doria realizou um evento de lançamento do projeto Casa da Mulher em São Paulo. Segundo o Metrópoles, após ser questinado sobre o número de pessoas presentes, o governador afirmou que garantir o distanciamento é impossível.

O evento aconteceu em São Paulo e reuniu centenas de prefeitos e convidados em um auditório sem ventilação no Palácio do Governo. De acordo com o governador, o estado de São Paulo não está mais em quarentena, então é permitido que pessoas frequentem espaços abertos ou fechados.

Doria reforçou que o evento aconteceu de forma segura. Todos os convidados usavam máscaras e foi distribuído álcool em gel na entrada do auditório.

Além disso, ao reforçar que o evento era seguro, o governador atribuiu este aspecto ao fato de que a maioria dos convidados eram mulheres, que são "mais atentas e mais cuidadosas do que nós”, disse.

“Sim, vamos prosseguir com os eventos com estes protocolos. Hoje é absolutamente impossível em qualquer circunstância garantir o distanciamento, seja nas ruas, seja em ambientes fechados, de maior envergadura. Vamos ser realistas, isso é impossível”, concluiu Doria.

Ele disse também que "cada pessoa deve ter consciência do seu dever" de se proteger e decidir se deve, ou não, estar mais próximos das pessoas. Desde 17 de agosto, o estado de São Paulo não tem mais restrições de funcionamento.