Previsão do tempo São Paulo

Dia ensolarado e temperaturas mais elevadas marcam a previsão desta quarta-feira (18). O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 15°C e máxima de 30°C.

As temperaturas devem apresentar uma rápida elevação ao decorrer do dia. Sem previsão de chuvas, a umidade do ar em São Paulo oscila entre 26% e 85%.