Reprodução Ladrão é atingido por televisão após furtar escritório e cair do 2º andar

Um ladrão, que invadiu uma sala comercial no centro de Belo Horizonte-MG , na última sexta-feira (13), caiu do segundo andar do prédio e foi atingido na cabeça por uma televisão. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança próximas ao local. As informações são do portal Uol. Confira:





Nas imagens, é possível observar que o criminoso despenca do segundo andar e, logo em seguida, uma televisão cai próximo a ele e atinge sua cabeça. Após o impacto, o ladrão se levanta, pega o item roubado e foge mancando.

A clínica odontológica de Daniel Garcia Mauro foi a vítima do crime. O proprietário conta que já sofreu seis tentativas de furtos ao longo dos últimos 16 anos. Daniel diz que pretende reforçar a segurança local para que novos furtos e roubos não voltem a acontecer.

"O que eu fiz a mais foi trancar as janelas, tive que colocar ar condicionado realmente na clínica toda, porque arames (nas janelas) eles conseguem tirar com barra e tudo mais. E como o prédio é antigo a gente não pode mexer na fachada, o que complica demais", diz Garcia.





Até o momento, a Polícia Civil não conseguiu identificar o suspeito que invadiu a sala comercial.