Reprodução/Google Maps O assaltante foi encaminhado para Central de Flagrantes 4 da Polícia Civil (Ceflan 4)





Um homem foi preso após assaltar padaria e esfaquear o funcionário na noite dessa terça-feira (22/6), em Belo Horizonte, Minas Gerais. As informações são do Estado de Minas.

A vítima tinha 19 anos, após perseguir o criminoso, ele foi atacado por golpes de faca. O crime ocorreu no início da noite, na Avenida João Samaha, no Bairro São João Batista, Região de Venda Nova. O jovem foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, onde ficou internado em observação.

Além da vítima, também estavam na padaria o dono do estabelecimento e outra funcionária. Ambos trabalhavam no caixa de atendimento no momento do assalto.

Você viu?

O criminoso entrou na padaria, tirou o facão da bolsa e anunciou o assalto. Ele pegou uma certa quantia, saiu e voltou para pegar mais dinheiro, segundo uma funcionária. O assaltanta fugiu, e o funcionário o alcançou na Estação do Move Lagoa do Nado, na Pedro I.





A vítima pediu ajuda ao segurança da estação, nesse momento, de acordo com o segurança, o assaltante atacou o jovem com o facão. Policiais, que passavam pelo local, identificaram uma movimentação suspeita e viram o homem sair com facão. Testemunhas contaram que ele teria esfaqueado o rapaz e os policiais militares deram voz de prisão ao homem.

O criminoso também ficou ferido, foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e de lá foi levado à Central de Flagrantes 4 da Polícia Civil (Ceflan 4). Segundo a PM, o dono da padaria teria imagens da câmera de segurança. A perícia da Polícia Civil deu início às apurações.