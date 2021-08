Reprodução Flordelis foi presa na noite de sexta-feira

A ex-deputada federal Flordelis, presa na noite desta sexta-feira pela Polícia Civil do Rio, deve passar por uma audiência de custódia no início da tarde deste sábado. A previsão é de que audiência comece às 13h. Depois, a tendência é que Flordelis seja encaminhada para o complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu.

Acusada de participar do assasinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, Flordelis - que teve sua mandato cassado na última quarta-feira - foi levada na noite desta sexta, em um primeiro momento, para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pelas investigações sobre a morte de Anderson e pela prisão da pastora.

Depois, ela seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) de Niterói, onde passou por exame de corpo de delito. Por fim, a ex-deputada foi levada para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, onde permanece até a realização da audiência de custódia.