Divulgação: Polícia Federal Polícia Federal apreende ouro ilegal avaliado em R$ 11 milhões em aeroporto em Jundiaí (SP)

Em São Paulo , a Polícia Federal apreendeu na madrugada do dia 12 de agosto uma carga de 39kg de ouro ilegal com valor estimado de R$ 11 milhões.

O ouro confiscado foi resultado de uma ação de fiscalização no aeroporto de Jundiaí, na Grande São Paulo. No campo de aviação foi encontrada uma carga suspeita no interior de um hangar onde estava uma aeronave privada de pequeno porte que havia decolado do Pará.

O minério ilegal foi imediatamente encaminhada para a perícia da Polícia Federal e ao menos um homem, que não foi identificado, será investigado e poderá ser incriminado por crime de usurpação.

A pena do suspeito pode chegar a 5 anos de prisão. Caso tenha mais pessoas envolvidas no crime pode resultar em condenação por formação de quadrilha ou associação criminosa.