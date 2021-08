Divulgação: PM Centenas de medicamentos contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Militar

Na madrugada desta sexta-feira, 13, a Polícia Militar prendeu um homem que transportava cerca de 200 medicamentos ilegais dentro de um ônibus. Na mercadoria havia botox fabricado no Paraguai e material de lifting facial.

O homem foi preso no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Venceslau. O ônibus em que estava vinha de Ponta Porã (MS) com destino à capital paulista.

Os medicamentos foram encontrados dentro de um travesseiro, segundo o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária. A bagagem do preso em flagrante foi revistada, mas não havia nada. Porém, por conta do nervosismo do homem, os oficiais revistaram o travesseiro e lá encontraram a mercadoria.

Os policiais encontraram frascos de Israderm, toxina botulínica fabricada no Paraguai, e fios cirúrgicos para fazer lifting facial importados da Coreia. Todos os medicamentos não tinham autorização para serem utilizados no Brasil.