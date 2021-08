Divulgação Cemitério fica em Montes Claros, norte de Minas Gerais









Toda sexta-feira 13, independentemente do mês, é conhecido como um dia de azar. No entanto, para o Cemitério Parques dos Montes, localizado em Montes Claros, norte de Minas Gerais, a data de hoje pode ser considerada de sorte.

Isso porque a administração do cemitério decidiu fazer uma promoção, lançada nesta quinta-feira (12) no Instagram, sorteando um plano crematório entre os seus seguidores. O sucesso foi tão grande que a empresa adiou o sorteio para o próximo dia 21 de agosto - antes, o vencedor seria conhecido neste sábado (14).

Até a publicação desta matéria, foram mais de 240 curtidas no post da promoção e 349 comentários. Para se ter uma ideia, os posts anteriores recebiam cerca de 20 reações e não havia usuários comentando, praticamente.





Além disso, o perfil da empresa no Instagram ganhou cerca de 1 mil seguidores nas últimas 22 horas, segundo o gerente operacional do Cemitério Parques dos Montes, João Victor.

Ainda de acordo com o executivo, a ideia foi divulgar o serviço de cremação humana, pois ele não é muito conhecido no município. "A nossa cidade demostra traços fortes culturais. Partindo deste princípio, tomamos como decisão trazer esse conhecimento a todos, de uma forma suave, na sexta-feira 13", disse em entrevista ao IG.





Superou expectativas

Para João Victor, o resultado superou as expectativas da empresa: "As pessoas estão quebrando o paradigma de falar sobre a morte. A partida de um ente querido deve ser trabalhada no seio das famílias", finalizou.