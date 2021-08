Pelegrine Neto/SSP-AM Festa clandestina foi interrompida em Manaus

Agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) interromperam uma festa clandestina na noite desse sábado (7) em Tarumã, na zona oeste de Manaus (AM). Segundo informações da CIF, mais de duas mil pessoas aglomeradas estavam no local sem máscara de proteção contra a Covid-19.

A festa "Me Faz Feliz Sunset" foi encerrada pela CIF por volta das 22h30. Os agentes tomaram conhecimento do evento após uma denúncia anônima informando o descumprimento das medidas sanitárias para prevenir o alastramento da pandemia.

A CIF é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e contou com a ajuda dos agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) para a ação. As pessoas que estavam na festa foram dispersadas e o organizador do evento ainda não foi localizado.