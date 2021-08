Herivelto Batista/Ascom MCTI Fachada do CNPq

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou, por meio de comunicado nesse sábado (7), que o acesso à Plataforma Lattes foi restabelecido. De acordo com o órgão, todas as funcionalidades estão disponíveis, inclusive a realização de novos cadastros e atualizações. Um servidor queimado fez com que o site saísse do ar na última semana de julho.

O órgão já havia se pronunciado, garantido que não haveria perda dos dados cadastrados na plataforma e que o pagamento das bolsas não seria afetado. Na última terça-feira (3), depois de quase 10 dias do ocorrido, era possível acessar os conteúdos apenas de forma parcial .

Segundo o comunicado, a restauração desde a manhã de ontem permite "a mais de 300 instituições de ensino e pesquisa, a extração dos currículos de seus pesquisadores, docentes e discentes".

A queda do sistema da plataforma gerou mobilizações de pesquisadores brasileiros nas redes sociais, que viram a situação como o ápice do desmonte nas áreas da ciência e tecnologia.