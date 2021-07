Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

Na sexta-feira, 30, o frio continua na cidade de São Paulo. Além disso, a previsão é de novo recorde de temperatura mínima. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 3ºC e a máxima de 15ºC.

Leia também Imagens mostram cobra píton engolindo crocodilo inteiro na Austrália; veja

Durante o dia, o céu vai permanecer claro e com poucas nuvens, porém, o clima continua gelado. O ar frio polar só deve começar a perder força a partir do início da próxima semana. A umidade do ar em São Paulo nesta sexta-feira oscila entre 45% e 95%.