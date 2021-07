Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

A quinta-feira, 29, começa com geadas e céu claro em São Paulo. Mesmo com sol, o dia será frio devido aos ventos constantes que sopram do quadrante sul. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 4ºC e a máxima de 13ºC.

A partir de hoje as madrugadas serão de frio intenso, com a média da temperatura mínima abaixo dos 5°C e consequentemente novos recordes, podendo chegar abaixo de zero. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 40% e 95%.