Reprodução "Tartaruga mutante" nasce com duas cabeças em parque dos Estados Unidos

Uma tartaruga 'mutante' de duas cabeças foi encontrada em um parque estadual da Carolina do Sul, nos Estados Unidos . O animal, ainda filhhote, foi descoberto na última quarta-feira (21) e sua imagem foi compartilhada nas redes sociais da Patrulha das Tartarugas Marinhas do Parque Estadual de Edisto Beach. As informações são do portal Uol.

Essa é uma condição "muito rara", de acordo com a Patrulha que foi chamada para atender um chamado de 'emergência' no local.

Ao chegar no parque estadual, o grupo cavou a areia para identificar quais ovos haviam sido chocados e auxiliar os filhotes em situação de vulnerabilidade.

"Ao fazer um inventário na quarta-feira passada, patrulheiros e voluntários encontraram três filhotes vivos de tartarugas marinhas cabeçudas ainda na câmara, mas um filhote, em particular, se destacou porque tinha duas cabeças", explicou a equipe de Patrulha em suas redes sociais.





Este filhote não foi a única tartaruga de duas cabeças encontrada no parque estadual da Carolina do Sul, mas foi inédito para a turma voluntária. Eles explicaram que "este filhote de duas cabeças é o resultado de uma mutação genética" e que, após uma pequena sessão de fotos, o animal foi entregue ao oceano.