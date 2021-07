Reprodução Acidente ocorreu na pista sentido Campo Grande, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas, na noite desta terça-feira, em um acidente na Avenida Brasil , no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas mulheres e um homem foram encontrados mortos no local e um casal em estado grave está sendo atendido pelos socorristas. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

AV. BRASIL: o congestionamento no sentido Campo Grande, na altura da Vila Kennedy, se deve à interdição parcial da via, provocada por acidente envolvendo quatro carros e um caminhão. A @PMERJ e o @cbmerjoficial estão no local. CET-Rio acionada.



*A imagem deste post é ilustrativa pic.twitter.com/FkW7rPkcke — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 27, 2021





O quartel do Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h05 para a ocorrência, que aconteceu na altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. As informações iniciais apontam que o acidente foi uma batida envolvendo carros e um caminhão. A dinâmica do caso ainda não foi informada.





Por causa do acidente, a pista no sentido Campo Grande está parcialmente interditada desde às 20h35. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar, da Light e da Comlurb atuam no local. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito está lento desde a altura de Bangu, Zona Oeste.