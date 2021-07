Reprodução Homem saca arma dentro do estabelecimento e faz ameaça

O homem que sacou uma arma ao ser cobrado por uma mulher pelo uso de máscara facial numa clínica em Belo Horizante, cidade onde o uso do equipamento é obrigatório, é um policial aposentado . A confirmação foi dada ao Globo nesta terça-feira pela Polícia Militar. Num vídeo gravado no local, o homem faz ameaças e chega a dizer "encho sua cara de bala".

As imagens foram gravadas nesta segunda-feira, no bairro Santa Efigênia. Uma mulher pediu que o policial aposentadom colocasse a máscara. Logo os xingamentos começaram. Um outro homem tentervém e o policial, então, começa a ameaçá-lo. Ele diz que o "problema é dela", faz uma série de xingamentos e saca a arma.

No vídeo, né possível ouvir a voz de uma mulher, muito nervosa, dizendo: "Gente, para com isso! Para com isso, gente!". O policial aposentado continua a gritar.

Em sua nota, a PM diz que "as narrativas informais apresentadas pelos demais envolvidos à imprensa caracterizam, em tese, cometimento de crime comum, cuja apuração não perpassa por essa instituição". Mas frisa que age "coadunando com desvios de conduta por parte de seus integrantes".



Veja a íntegra:

"A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece, a respeito da demanda apresentada, que um dos envolvidos no fato trata-se de policial aposentado.

Esclarece, ainda, que as narrativas informais apresentadas pelos demais envolvidos à imprensa caracterizam, em tese, cometimento de crime comum, cuja apuração não perpassa por essa instituição.

A PMMG ressalta, no entanto, que está a disposição para contribuir com quaisquer apurações que possam advir dos fatos apresentados, não coadunando com desvios de conduta por parte de seus integrantes".





A equipe de reportagem tentou contato com o policial aposentado, mas as ligações caíram na caixa-postal.